An interview with co-authors Dr. Anna Nogar and Professor Emeritus Enrique Lamadrid with host Cristina Baccin (Live, KUNM, Mon. 5/29, 7p)

Two sisters, despite being an ocean apart, "meet in New Mexican" dressed in blue. In an excellent bilingual telling, co-authors Dr. Anna Nogar and Professor Emeritus Enrique Lamadrid, share the legend of an intercultural and mysterious encounter between two young women: Paf Sheuri (Blue Flower), from a Pueblo community and Sister Maria, while living in a convent in a small community of Northern Castilla (Spain) claims to magically transport herself to the Land of Enchantment.

In this interview with host Cristina Baccin, our guests share their inspiration for this story, a Southwestern cultural legacy. They also share their enthusiasm for maintaining multi-lingual traditions (e.g., Spanish, Indigenous languages and English) in this region through their publication of books for children such as "Sisters in Blue/ Hermanas de Azul" with illustrations by Amy Córdova through the UNM Press. (Espejos de Aztlán, 5/29, 7pm).

Dos hermanas del alma, a pesar de la distancia de un océano, se encuentran en la ficción nuevo mexicana, inmersas de azul. En un exquisito relato bilingüe, los co-autores Dra. Anna Nogar y el Profesor Emérito Dr. Enrique Lamadrid, entrelazan un profundo encuentro intercultural y misterioso entre dos jóvenes mujeres : Paf Sheuri (Flor Azul) de las etnias Pueblo y, Sor María, que desde el aislamiento de su convento en un pequeño pueblo del norte de Castilla (España) se transporta mágicamente a las tierras del encanto.

En esta conversación con Cristina Baccin, los profesores de la Universidad de Nuevo México, A. Nogar y E. Lamadrid comparten su inspiración en esta historia que representa parte del legado cultural del suroeste estadounidense, así como su entusiasmo por acercarla al público juvenil a través de la flamante publicación bilingüe (español-inglés, y lenguas de las poblaciones indígenas de Nuevo México) de la editorial universitaria (UNM Press) “Sisters in Blue/Hermanas de azul” con ilustraciones de Amy Córdova. (Espejos de Aztlán, 29/5, 19hs.)